Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita admite acesso indevido a dados de ministros do STF e parentes

Fisco diz que não tolera desvios e apura acessos indevidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 12h36
Receita admite acesso indevido a dados de ministros do STF e parentes
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal do Brasil admitiu nesta terça-feira (17) que houve desvios no acesso a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus familiares. A manifestação ocorreu após operação da Polícia Federal (PF) que investiga o vazamento de informações sigilosas de integrantes da Corte e seus parentes.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Não houve prisões, mas a Justiça determinou medidas cautelares como afastamento de função pública, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e cancelamento de passaportes.

Auditoria

Em nota, a Receita afirmou que “não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário”. O órgão informou que, em 12 de janeiro, o STF pediu auditoria em seus sistemas para identificar acessos indevidos a dados de ministros, parentes e outras autoridades nos últimos três anos.

Segundo o Fisco, a Corregedoria já havia instaurado procedimento investigatório próprio no dia anterior, com base em notícias divulgadas pela imprensa. A auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, segue em andamento, e desvios já identificados foram comunicados ao relator do caso no Supremo.

“A Receita Federal dispõe de sistemas totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal”, informou o órgão.

As investigações apontam que o sigilo fiscal da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, teria sido quebrado indevidamente. Também foi identificado acesso não autorizado à declaração de Imposto de Renda do filho de outro ministro da Corte.

O caso tramita no Inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news, sob relatoria de Moraes.

Controles reforçados

A Receita destacou ainda que, desde 2023, ampliou os mecanismos de controle de acesso a dados fiscais, com restrição de perfis e reforço em sistemas de alerta. No período, foram concluídos sete processos disciplinares, que resultaram em três demissões e sanções administrativas aos demais envolvidos.

O órgão afirmou que manterá o mesmo rigor na apuração do episódio e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Receita admite vazamento de dados de ministros do STF

Fisco diz que não tolera desvios e apura acessos indevidos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF

Fisco rastreia acessos e colabora na investigação de vazamentos
Justiça Há 3 dias

Moraes vota por rejeitar recurso de réus do Núcleo 3 da trama golpista

Outros três ministros da Primeira Turma têm até dia 24 para votar

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

STF forma maioria contra aposentadoria especial a vigilantes

Por 6 a 4, ministros apoiaram voto divergente de Alexandre de Moraes

 © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 dias

Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão

Caberá a Moraes decidir se o pedido da defesa será aceito

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
27° Sensação
2.47 km/h Vento
71% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai
Esportes Há 3 horas

Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open
Geral Há 3 horas

Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança
Saúde Há 3 horas

Saúde em obras: Em Blumenau, construção da nova torre do Hospital Santo Antônio entra em nova etapa
Cultura Há 3 horas

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,123,99 -1,01%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias