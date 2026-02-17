Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita admite vazamento de dados de ministros do STF

Fisco diz que não tolera desvios e apura acessos indevidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 12h22
Receita admite vazamento de dados de ministros do STF
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal do Brasil admitiu nesta terça-feira (17) que houve desvios no acesso a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus familiares. A manifestação ocorreu após operação da Polícia Federal (PF) que investiga o vazamento de informações sigilosas de integrantes da Corte e seus parentes.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Não houve prisões, mas a Justiça determinou medidas cautelares como afastamento de função pública, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país e cancelamento de passaportes.

Auditoria

Em nota, a Receita afirmou que “não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário”. O órgão informou que, em 12 de janeiro, o STF pediu auditoria em seus sistemas para identificar acessos indevidos a dados de ministros, parentes e outras autoridades nos últimos três anos.

Segundo o Fisco, a Corregedoria já havia instaurado procedimento investigatório próprio no dia anterior, com base em notícias divulgadas pela imprensa. A auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, segue em andamento, e desvios já identificados foram comunicados ao relator do caso no Supremo.

“A Receita Federal dispõe de sistemas totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal”, informou o órgão.

As investigações apontam que o sigilo fiscal da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, teria sido quebrado indevidamente. Também foi identificado acesso não autorizado à declaração de Imposto de Renda do filho de outro ministro da Corte.

O caso tramita no Inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news, sob relatoria de Moraes.

Controles reforçados

A Receita destacou ainda que, desde 2023, ampliou os mecanismos de controle de acesso a dados fiscais, com restrição de perfis e reforço em sistemas de alerta. No período, foram concluídos sete processos disciplinares, que resultaram em três demissões e sanções administrativas aos demais envolvidos.

O órgão afirmou que manterá o mesmo rigor na apuração do episódio e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 hora

PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF

Fisco rastreia acessos e colabora na investigação de vazamentos
Justiça Há 3 dias

Moraes vota por rejeitar recurso de réus do Núcleo 3 da trama golpista

Outros três ministros da Primeira Turma têm até dia 24 para votar

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

STF forma maioria contra aposentadoria especial a vigilantes

Por 6 a 4, ministros apoiaram voto divergente de Alexandre de Moraes

 © Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 dias

Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão

Caberá a Moraes decidir se o pedido da defesa será aceito

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 dias

STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes

INSS alega que atividade não se enquadra como perigosa

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
30° Sensação
1.01 km/h Vento
67% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Receita admite vazamento de dados de ministros do STF
Geral Há 10 minutos

Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval
Internacional Há 25 minutos

Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
Brasil Há 45 minutos

Bolsonaro passou mal na cadeia e está sendo monitorado de acordo com familiar
Trânsito Há 48 minutos

Mulher permanece internada após incêndio veicular no interior de Panambi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,25%
Euro
R$ 6,18 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,363,18 -2,52%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias