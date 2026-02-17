Terça, 17 de Fevereiro de 2026
Colisão entre van e caminhão deixa cinco mortos e 11 feridos na BR-020

A van, que havia partido da cidade de Santa Rita de Cássia (BA) com destino a Brasília, atingiu a parte traseira do caminhão

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1
17/02/2026 às 10h56
Colisão entre van e caminhão deixa cinco mortos e 11 feridos na BR-020
(Foto: Reprodução TV Globo)

Uma colisão frontal e traseira envolvendo uma van de passageiros e um caminhão resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras 11 feridas na madrugada desta terça-feira, 17. O acidente ocorreu por volta das 5h na BR-020, em um trecho próximo à divisa entre o Distrito Federal e o município de Formosa (GO).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu o chamado às 5h10, as cinco vítimas fatais tiveram o óbito confirmado ainda no local do impacto devido à gravidade dos ferimentos.

A van, que havia partido da cidade de Santa Rita de Cássia (BA) com destino a Brasília, atingiu a parte traseira do caminhão. A força da colisão destruiu significativamente a estrutura frontal do veículo de transporte de passageiros, dificultando o acesso das equipes de socorro.

Em razão da magnitude da ocorrência e para garantir a segurança dos profissionais e das vítimas, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos, gerando retenção no tráfego da região durante as primeiras horas da manhã.

As 11 pessoas que sobreviveram ao impacto receberam os primeiros socorros no local e foram distribuídas entre unidades de saúde de Formosa e hospitais da rede pública de Brasília, conforme a gravidade de cada quadro clínico.

Até o momento, as autoridades policiais e de saúde não divulgaram a identidade dos mortos e feridos, nem o estado de saúde atual dos pacientes internados. 




