Brigada Militar reforça orientações de segurança para o Carnaval

A Brigada Militar, por meio do 37º Batalhão de Polícia Militar sediado em Frederico Westphalen, emitiu uma série de recomendações fundamentais para quem pretende aproveitar o Carnaval com segurança.

A corporação ressalta que o planejamento individual é essencial para evitar incidentes comuns em grandes aglomerações, enfatizando que a diversão deve estar aliada à responsabilidade e ao respeito mútuo entre os participantes.

Proteção pessoal e cuidados com menores

Para as famílias, a principal orientação envolve a identificação de crianças com pulseiras que contenham nome e telefone de contato, além da instrução para que os menores busquem o auxílio de um policial caso se percam.

No âmbito da segurança pessoal, o batalhão recomenda evitar o uso de objetos de valor e o manuseio de aparelhos celulares em locais com grande concentração de pessoas.

O cuidado com o consumo de bebidas também é destacado, alertando para que nunca se aceite recipientes de desconhecidos ou se deixe copos desassistidos.

Prevenção no trânsito e conduta social

A segurança viária é outro ponto de atenção nas diretrizes do 37º BPM, que reforça a proibição de dirigir após o consumo de álcool, sugerindo o uso de transporte por aplicativo, táxis ou a designação de um motorista da rodada.

A instituição ainda destaca a importância de respeitar os limites individuais, reforçando que o consentimento é indispensável para uma convivência harmoniosa.

Em qualquer situação de emergência, a Brigada Militar orienta a população a acionar imediatamente o serviço pelo telefone 190.

























