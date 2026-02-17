Caminhão desgovernado atinge casa e templo religioso em Chiapetta

Um caminhão basculante de uma empresa particular se envolveu em um incidente na tarde desta segunda-feira (16), no Bairro Esperança, em Chiapetta.

Conforme relatos iniciais, o veículo tentava subir uma via íngreme quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, teria parado e retornado de marcha à ré, colidindo contra uma residência e contra a Igreja Assembleia de Deus.

Apesar do impacto e do grande susto para moradores e frequentadores do local, ninguém ficou ferido. Entretanto, os estragos nas estruturas atingidas foram expressivos, causando prejuízos consideráveis.

A Brigada Militar esteve presente para realizar o registro da ocorrência. As responsabilidades e causas do fato deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

