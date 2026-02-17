Saída de pista deixa quatro feridos na RS-210, em São Martinho

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 14h15min desta segunda-feira (16), na RS-210, na localidade de Flor da Serra, no município de São Martinho.

De acordo com as informações apuradas, uma caminhonete SpaceFox saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia. No veículo estavam um casal e duas crianças, moradores das proximidades.

Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens e precisou ser desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros. Após o resgate, as quatro vítimas foram atendidas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas até o momento.

