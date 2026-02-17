Terça, 17 de Fevereiro de 2026
Homicídio seguido de suicídio é registrado no interior de Sarandi

um homem foi até a residência da vítima e efetuou dois disparos de espingarda contra um idoso de aproximadamente 75 anos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Sarandi
17/02/2026 às 10h14
Homicídio seguido de suicídio é registrado no interior de Sarandi
(Foto: Rádio Sarandi)
Um homicídio seguido de suicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (16), na localidade Mendes, interior do município de Sarandi.
De acordo com informações apuradas no local, um homem foi até a residência da vítima e efetuou dois disparos de espingarda contra um idoso de aproximadamente 75 anos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa do idoso presenciou o fato.
Conforme a Brigada Militar, após o ocorrido, o autor teria retornado à própria residência, situada a cerca de 200 metros do local do crime, onde tirou a própria vida, possivelmente utilizando a mesma arma.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou os dois óbitos. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
As circunstâncias e motivações do caso serão investigadas pelas autoridades competentes.




