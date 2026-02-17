Rodovias federais devem registrar grande movimento no retorno do feriadão

Milhares de motoristas gaúchos devem pegar a estrada hoje, 17 de fevereiro, para retornar após as férias de verão ou viagem de Carnaval. Com as escolas retornando e o período de férias ficando para trás. No entanto, é preciso ficar atento ao trânsito para que todos cheguem em segurança. Buscando entender o cenário de retorno dos veículos.

Conforme o chefe de Operações da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, Eduardo Dalla Corte Tofoli, a expectativa da PRF é de um aumento significativo no volume de veículos nas rodovias federais da região a partir da tarde desta terça-feira, se estendendo até a manhã da quarta-feira de Cinzas. O alerta vale principalmente para a BR-386, que passa por obras de duplicação e exige atenção constante dos motoristas, e também para a BR-285, que já registrou grande fluxo no início do feriado, por ser uma das principais rotas utilizadas por moradores da região em direção ao litoral catarinense.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção em períodos considerados de maior movimento. Na terça-feira, o horário mais crítico deve ocorrer entre 16h e 22h, quando é esperado um fluxo intenso e constante de veículos. Já na quarta-feira, o movimento deve ser de moderada alta entre 7h e 12h, período em que muitas famílias devem retornar para casa após os dias de folga.

Para garantir a segurança nas estradas, a PRF atuará com efetivo reforçado durante todo o feriado. Os esforços de fiscalização estarão concentrados principalmente no combate às ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. As equipes estarão posicionadas em pontos considerados críticos, com histórico de acidentes e registros de infrações, além do uso diário de radar fotográfico para coibir condutas perigosas.

Outro ponto destacado por Eduardo Tofoli é que todos os motoristas abordados serão convidados a realizar o teste do etilômetro. A PRF lembra que a recusa ao teste gera multa no valor de R$ 2.984,00 e suspensão do direito de dirigir por um ano.

A recomendação final é que os condutores evitem os horários de pico, verifiquem itens de segurança e a documentação do veículo antes de sair, e mantenham uma viagem tranquila, sem pressa. A PRF reforça que atitudes como excesso de velocidade, ultrapassagens inseguras e consumo de álcool ao volante seguem entre os principais fatores de acidentes graves. Em caso de emergência em rodovias federais, o telefone de contato é o 191.

