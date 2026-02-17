Brigada Militar apreende menor de idade e prende homem por tráfico em Três Passos.

Na tarde desta segunda-feira (16/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado apreenderam um menor de idade e prenderam um homem por tráfico de drogas em Três Passos.

Durante a ação, foram apreendidas 19 buchas de cocaína, uma balança de precisão, dois smartphones, um simulacro e uma quantia em dinheiro..









■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









