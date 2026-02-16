Como funciona o radar com IA que aplicou 20 mil multas em 5 meses no Brasil

Você, que está pensando em viajar nos diversos feriados previstos para 2026, deve se atentar aos novos radares com Inteligência Artificial (IA) presente em algumas rodovias do país, como nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os novos equipamentos possuem câmera 4K e sensores que trabalham junto com IA para identificar uma série de infrações.

A IA usada nos novos radares inteligentes foi treinada para identificar uma série de padrões de infrações cometidas por motoristas e passageiros, como a falta do uso do cinto de segurança (inclusive no banco traseiro), o uso do celular ao volante, braço ou qualquer outra parte do corpo para fora do veículo e o transporte de crianças de forma incorreta, como no banco dianteiro ou no banco traseiro sem a cadeirinha adequada.

Atualmente, um trecho da Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto (SP), e uma parte da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, em Mogi Mirim (SP), conhecida popularmente como Campinas-Mogi, contam com os radares inteligentes que foram instalados pelas concessionárias Arteris e Renovias, responsáveis pela administração das rodovias, respectivamente.

Em reportagem divulgada pelo programa Fantástico, da Globo, no começo de janeiro, o volume de infrações registradas apenas por uma câmera que monitora todas as faixas da Anhanguera chamou a atenção: foram mais de 20 mil. Não usar o cinto de segurança apareceu em primeiro lugar, com 17 mil registros, seguida pelo uso de celular ao volante, com 3 mil. Os dados levantados consideram apenas o período de julho a novembro do ano passado.

Na rodovia Campinas-Mogi, administrada pela Renovias, a tecnologia está presente desde 2023 e foi aprimorada ao longo dos anos. Em 2025, o radar com IA identificou mais de 6 mil motoristas ou passageiros rodando sem cinto de segurança, e mais de 1,5 mil condutores usando o celular enquanto dirigem.

Os números registrados são altos, mas, de acordo com Ana Caetano, gerente de operações da Arteris, que participou da reportagem do Fantástico, desde a instalação do radar com IA na Anhanguera, houve uma redução de 30% nos acidentes onde o trecho é monitorado. A representante da concessionária analisa que esse recuo é reflexo da tecnologia, pois as pessoas sabem que podem ser multadas e, com isso, ficam mais atentas.

Em Minas Gerais, algumas rodovias também contam com radares equipados com IA desde o ano passado. É o caso de um trecho da BR 365, entre Uberlândia e Patrocínio, com as mesmas funções dos equipamentos instalados nas estradas paulistas. A tecnologia avançou no começo de 2026 para outras regiões do Estado, como o Sul de Minas, com monitoramento nas rodovias MG 290, BR 459 e LMG 877.

Esse tipo de tecnologia deve se tornar cada vez mais presente nas rodovias brasileiras, já que o sistema se mostrou eficiente, reduzindo o número de acidentes e educando os motoristas, ainda que o método de prevenção seja aplicado diretamente na conta bancária.

Atualmente, diversos estados possuem câmeras e radares inteligentes em suas rodovias, seja em fase de testes ou já em operação, com maior presença no Sul e Sudeste, mas o sistema já avançou para outras regiões como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, identificando também veículos roubados e com documentação atrasada.

Vale lembrar que a tecnologia usada é capaz de monitorar veículos em velocidades de até 300 km/h e funcionam tanto de dia quanto de noite, sem interferência por reflexos do Sol nos veículos ou por falta de iluminação.

Radar Inteligente dentro das cidades

Grandes cidades do país também contam com radares inteligentes, como São Paulo, com monitoramento que vai além da velocidade dos veículos. Nesse caso, infrações como trafegar em faixa e corredor exclusivo de ônibus, usar o celular ao volante e não usar o cinto de segurança são algumas das infrações passíveis de monitoramento.

Existem, ainda, radares que medem a velocidade média dos veículos. Isso significa que o motorista é monitorado entre um equipamento e outro. Caso passe pelo segundo radar antes do tempo determinado, o sistema identifica que ele trafegava acima da velocidade máxima permitida e aplica uma multa. Porém, essa tecnologia ainda está em fase de testes no Brasil e aguarda as regulamentações necessárias para notificar os motoristas apressadinhos.

IA pode aplicar multas de trânsito?

Não, a Inteligência Artificial não pode aplicar multas aos condutores. Por isso, todas as infrações registradas pelos radares inteligentes são conferidas por humanos, para garantir que não houve nenhum erro nos padrões utilizados pelo sistema.

Dessa forma, antes de o condutor ser notificado, autoridades responsáveis já avaliaram as imagens das câmeras para garantir que, realmente, aquele motorista cometeu uma infração de trânsito quando foi flagrado pelo radar de velocidade inteligente.

Valor das multas

Transportar um bebê ou uma criança de forma irregular no veículo, seja no banco da frente, o que só é permitido a partir dos dez anos e com, pelo menos, 1,45m de altura, ou no banco traseiro sem o aparato necessário (bebê conforto, cadeirinha, entre outros) é uma infração gravíssima, que rende sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

Já dirigir com o braço para fora do veículo é uma infração média, gera quatro pontos na carteira e custa R$ 130,16. Porém, como dissemos, a multa mais comum registrada pelos radares inteligentes foi por não utilizar o cinto de segurança, classificada como grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que acarreta cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e custa R$ 195,23.

Caso um dos passageiros esteja sem cinto, a multa é aplicada ao proprietário do veículo, sob as mesmas condições acima, mas, em caso de crianças, a infração torna-se gravíssima: sete pontos na CNH e R$ 293,47.

Esta é a mesma penalidade aplicada ao condutor flagrado usando o celular enquanto dirige: infração gravíssima, multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Lembrando que, neste caso, a proibição vale mesmo com o veículo parado em semáforos ou engarrafamentos. Usar fones de ouvido enquanto dirige também é infração, do tipo médio (R$ 130,16 e quatro pontos na carteira).







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









