Mulher é agredida enquanto andava de bicicleta no interior de Tenente Portela
Suspeito em motocicleta atacou a vítima, que sofreu escoriações e hematomas; homem não foi identificado
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Brigada Militar
16/02/2026 às 11h08
Uma mulher foi vítima de agressão neste final de semana na localidade próxima ao salão de Gamelinhas, no interior de Tenente Portela. Conforme relato, ela estava andando de bicicleta, quando foi abordada por um homem em uma motocicleta.
Segundo as informações, o suspeito teria se aproximado, segurado a vítima pelo pescoço e a derrubado da bicicleta. Durante a ação, ela teria sido arrastada, sofrendo escoriações nas costas e hematomas no pescoço. A mulher gritou pedindo socorro e disse que seu marido estava vindo logo atrás, o que teria feito o agressor fugir rapidamente, tomando rumo ignorado com a motocicleta.
De acordo com a vítima, o agressor seria provavelmente de origem indígena, porém até o momento ele não foi identificado.
Ainda conforme o relato, a vítima e o marido estavam em uma pedalada, cada um em sua bicicleta. Ela seguia mais à frente, enquanto ele vinha logo atrás. Ao chegar ao local, o homem encontrou a esposa ferida e a levou imediatamente ao hospital, onde ela recebeu atendimento médico e passa bem.
A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. A vítima suspeita que o homem pretendia abusar dela.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades para identificação do autor e apuração completa do ocorrido.
