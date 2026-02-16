Vítima fatal é identificada em grave acidente na ERS-153, em Passo Fundo

Foi identificada como Edna Aparecida de Jesus a vítima fatal do grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (15) na ERS-153, no trecho de saída de Passo Fundo em direção ao município de Ernestina.

A colisão frontal envolveu um Ford Fusion Titanium, de cor branca, e um Volkswagen Polo Hatch, de cor preta, resultando em uma pessoa em óbito e três pessoas feridas, entre elas uma criança de 12 anos.

De acordo com informações apuradas pelo repórter policial João Victor Lopes, no Ford Fusion estava apenas o condutor, que ficou ferido. Já no Volkswagen Polo estavam o motorista, uma criança e a passageira Edna Aparecida de Jesus, que não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. A família do VW/Polo é de Passo Fundo, moradores do Bairro São Luiz Gonzaga.

O condutor do Polo, a criança e o motorista do Fusion sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e do SAMU atuaram no resgate das vítimas. O atendimento da ocorrência e o controle do tráfego ficaram a cargo do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, que implantou desvio no local para garantir a segurança dos motoristas.

A Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e a Funerária Cogo atendem a ocorrência.

As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.