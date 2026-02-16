Homem morre após briga em festa comunitária em Itapiranga

Luan Paludo, de 36 anos, morreu após ser empurrado, cair e bater a cabeça durante uma briga em uma festa comunitária em Santo Antônio, no interior de Itapiranga. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h30 deste domingo, 15, para socorrer o homem. Ele apresentava um hematoma na região atrás da cabeça.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Sagrada Família. Durante deslocamento, Luan ficou inconsciente. Ao chegar no Hospital, ele foi atendido pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e identificou o autor, um homem de 31 anos. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado para a Delegacia de São Miguel do Oeste para apuração dos fatos. Na Delegacia, foi realizada a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal seguida de morte.

