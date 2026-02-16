Forças de segurança apreendem toneladas de metais e caminhão durante ação na região

Na manhã deste domingo (15/02), a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar, atuou de forma conjunta com a Polícia Civil e o 3º Batalhão de Polícia de Choque, durante atividades da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Durante a ofensiva, foram apreendidos cerca de 500 quilos de cobre e aproximadamente três toneladas de alumínio, ambos de origem estrangeira. Um caminhão da marca Mercedes-Benz também foi recolhido na ação.

De acordo com estimativas, o impacto financeiro causado às atividades criminosas chega a R$ 102.500,00. Apesar da apreensão dos materiais e do veículo, não houve detenção de suspeitos.

