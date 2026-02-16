Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Trabalhador argentino é socorrido após relatar agressão às margens da BR-472

Homem de 25 anos foi atendido por equipes de resgate em Boa Vista do Buricá e encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Sentinela
16/02/2026 às 09h11 Atualizada em 16/02/2026 às 11h04
Trabalhador argentino é socorrido após relatar agressão às margens da BR-472
(Foto: Geração / IA)

Neste sábado, 14 de fevereiro, por volta das 20h13, a equipe de resgate foi acionada para prestar apoio à guarnição da Brigada Militar de Boa Vista do Buricá, onde, segundo informações, um rapaz havia sido agredido e necessitava de atendimento.

Chegando ao local, às margens da BR 472, estava um homem de iniciais B.R.B., de 25 anos, sentado, consciente, verbalizando, referindo dores na face, tórax e lombar. O homem também apresentava sangramento na boca, decorrente, segundo ele, de agressões que havia sofrido dos seus colegas de trabalho.

A vítima possui nacionalidade argentina e está no Brasil a trabalho. Ele teria dito que estava se dirigindo juntamente com outros companheiros da Argentina para trabalhar na colheita da uva na Serra Gaúcha e que teria sido agredido pelos próprios amigos. Ele recebeu os primeiros atendimentos, sendo conduzido em seguida ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), sem nenhuma intercorrência durante o deslocamento.

 

 

