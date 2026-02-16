Colisão entre automóveis mobiliza equipes de resgate na BR-468 em Campo Novo

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada por volta das 6h50 deste sábado (14), na BR-468, na região conhecida como Mato do Bones, em Campo Novo.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, que atendeu a ocorrência, uma vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital de Caridade de Três Passos para atendimento médico.
Não há informações sobre as circunstâncias do sinistro.
