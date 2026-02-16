Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

Na noite de domingo (15/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, efetuou a prisão de um homem por tráfico de entorpecentes no bairro Colonial, em Ijuí.

Durante o Policiamento Ostensivo, os policiais militares receberam informações precisas de que um indivíduo estaria realizando a venda de drogas em uma residência específica da região. Ao verificarem a denúncia, os agentes localizaram o suspeito deixando o endereço indicado. Ele foi abordado, identificado e, em sua posse, foram encontradas 17 porções de cocaína, uma balança de precisão e determinada quantia em dinheiro.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem. Em seguida, ele foi encaminhado à UPA para a realização de exames de rotina e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.