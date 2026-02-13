Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Santo Augusto

Na noite de quinta-feira (12), a Brigada Militar, através dos policiais militares da Força Tática do 7º BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam dois indivíduos por tráfico de entorpecentes em Santo Augusto.

Após abordagem de um veículo foram localizadas e apreendidas duas porções de cocaína pesando aproximadamente 1,227 kg, e uma balança de precisão, além da apreensão de um smartphone, um veículo e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos que foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

