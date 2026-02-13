Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Santo Augusto

Ações ocorreram durante a Operação Cerco Fechado na noite desta quinta-feira (12)

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Comunicação Social 7° BPM
13/02/2026 às 15h53
Na noite de quinta-feira (12), a Brigada Militar, através dos policiais militares da Força Tática do 7º BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam dois indivíduos por tráfico de entorpecentes em Santo Augusto.

Após abordagem de um veículo foram localizadas e apreendidas duas porções de cocaína pesando aproximadamente 1,227 kg, e uma balança de precisão, além da apreensão de um smartphone, um veículo e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos que foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

