Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia; pai é suspeito do crime

Caso ocorreu em Irará. Vítima foi identificada como Beatriz Alves Moraes da Silva, que havia saído com o pai para ir à pizzaria, mas desapareceu.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1
13/02/2026 às 15h12
Adolescente de 15 anos foi morta com golpes de machado em Irará. (Foto: Redes Sociais)

Uma adolescente de 15 anos foi morta com golpes de machado na noite de quinta-feira (12), em Irará, cidade a 50 km de Feira de Santana. O caso ocorreu por volta das 21h20, na Rua das Orquídeas, Loteamento Flor do Campo. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o pai da jovem, de 39 anos.

A vítima foi identificada como Beatriz Alves Moraes da Silva. De acordo com familiares, ela saiu de casa com o pai para ir a uma pizzaria, mas o homem retornou sozinho.

Diante do desaparecimento da adolescente, policiais militares iniciaram buscas na região e localizaram o corpo da jovem em um terreno baldio na área central da cidade, nas proximidades do Loteamento Jardim das Flores.

Segundo a Polícia Civil, Danilo Moraes da Silva é apontado como o principal suspeito de matar a filha. De acordo com as investigações, o homem tirou a própria vida pouco depois do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

Em nota, a Prefeitura de Irará lamentou o falecimento de Beatriz Alves e informou que a adolescente era uma pessoa querida por todos, e que deixou uma marca de alegria e bondade por onde passou.

A Delegacia Territorial (DT) de Irará expediu as guias periciais e realiza diligências para esclarecer a motivação e as circunstâncias do caso.

 

 

Agricultura Há 5 minutos

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra
Turismo Há 5 minutos

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Geral Há 50 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Tecnologia Há 1 hora

Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
Justiça Há 1 hora

Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios

