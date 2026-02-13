Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia; pai é suspeito do crime

Adolescente de 15 anos foi morta com golpes de machado em Irará. (Foto: Redes Sociais)

Uma adolescente de 15 anos foi morta com golpes de machado na noite de quinta-feira (12), em Irará, cidade a 50 km de Feira de Santana. O caso ocorreu por volta das 21h20, na Rua das Orquídeas, Loteamento Flor do Campo. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o pai da jovem, de 39 anos.

A vítima foi identificada como Beatriz Alves Moraes da Silva. De acordo com familiares, ela saiu de casa com o pai para ir a uma pizzaria, mas o homem retornou sozinho.

Diante do desaparecimento da adolescente, policiais militares iniciaram buscas na região e localizaram o corpo da jovem em um terreno baldio na área central da cidade, nas proximidades do Loteamento Jardim das Flores.

Segundo a Polícia Civil, Danilo Moraes da Silva é apontado como o principal suspeito de matar a filha. De acordo com as investigações, o homem tirou a própria vida pouco depois do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

Em nota, a Prefeitura de Irará lamentou o falecimento de Beatriz Alves e informou que a adolescente era uma pessoa querida por todos, e que deixou uma marca de alegria e bondade por onde passou.

A Delegacia Territorial (DT) de Irará expediu as guias periciais e realiza diligências para esclarecer a motivação e as circunstâncias do caso.

