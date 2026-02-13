Motorista se apresenta após atropelamento fatal na BR-468, em Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões avançou na investigação do atropelamento que resultou na morte de Joaquim Damiani Santos, de 12 anos, ocorrido na noite de 11 de fevereiro. O incidente foi registrado no quilômetro 01 da rodovia BR-468, onde o corpo do jovem foi localizado às margens da pista por equipes de resgate.

Segundo o relatório oficial, os levantamentos iniciais no local do crime confirmaram o óbito imediato e permitiram a identificação de um fragmento de retrovisor de um veículo da marca Volkswagen, peça fundamental para o rastreio do automóvel envolvido.

Após as diligências iniciais, um homem de 53 anos, natural do município, apresentou-se voluntariamente na Delegacia de Polícia nesta quinta-feira, 12, acompanhado de sua defesa técnica. O indivíduo identificou-se como o condutor de uma caminhonete VW/Amarok de cor preta e prestou depoimento formal à autoridade policial.

Em sua versão, o motorista alegou que o impacto ocorreu durante uma manobra de ultrapassagem a um caminhão, afirmando que, no momento da colisão, não teria percebido a natureza do objeto ou da pessoa atingida.

Perícia técnica e continuidade das diligências policiais

Com a apresentação espontânea do suspeito, a Polícia Civil procedeu com a apreensão do veículo para a realização de perícia técnica detalhada. O objetivo é confrontar os danos na estrutura da caminhonete com os vestígios encontrados na rodovia e as lesões apresentadas pela vítima.

Os investigadores buscam determinar se a velocidade desenvolvida e as condições de visibilidade no trecho corroboram com o relato do condutor ou se houve negligência no dever de cuidado no trânsito.

