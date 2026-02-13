Homem é assassinado a tiros em via pública no Bairro Alvorada, em Horizontina

Um homem de 30 anos, identificado como Geovani Pinto, foi morto a tiros na Rua Sergipe, no Bairro Alvorada, em Horizontina. De acordo com relato do Corpo de Bombeiros de Horizontina, a guarnição foi acionada para atendimento de socorro de emergência por agressão com arma de fogo.

Ao chegar ao local a equipe encontrou a vítima caída ao solo, alvejada por vários disparos de arma de fogo. O homem já estava sem sinais vitais. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que também esteve na ocorrência.

Após a constatação da morte, os Bombeiros realizaram o isolamento da área, repassando a cena para a Brigada Militar, que assumiu a preservação do local para os procedimentos legais e investigação do caso.

Além da vítima fatal, outras duas pessoas — a esposa e a mãe do homem — foram atendidas no local. Ambas estavam do lado de fora da residência e apresentavam estado de choque. Elas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao Hospital Oswaldo Cruz para atendimento médico.

As circunstâncias do crime ainda deverão ser apuradas pela Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou motivação do fato.

