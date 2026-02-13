Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovens são presos em Barra do Guarita por furtarem loja em Itapiranga e deixarem prejuízo de R$ 45 mil

As prisões foram realizadas no município de Barra do Guarita, após diligências investigativas que possibilitaram a identificação e localização dos suspeitos.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Oeste Mais
13/02/2026 às 10h39
Jovens são presos em Barra do Guarita por furtarem loja em Itapiranga e deixarem prejuízo de R$ 45 mil
(Foto: Divulgação Oeste Mais)

Dois jovens foram presos na manhã desta sexta-feira, dia 13, após um cumprimento de mandado de prisão preventiva devido a um crime de furto ocorrido em Itapiranga, no Oeste catarinense.

Segundo a Polícia Civil, os homens arrombaram uma loja na madrugada do dia 6 de fevereiro, no Centro da cidade, e fugiram levando 30 aparelhos celulares e 11 relógios, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 45 mil.

As prisões foram realizadas no município de Barra do Guarita, após diligências investigativas que possibilitaram a identificação e localização dos suspeitos.

Um dos presos, de 25 anos, é natural de Três de Maio e possui condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo que, no ano de 2023, foi flagrado na posse de aproximadamente 400 gramas de cocaína. O segundo preso, de 23 anos, é natural de Xaxim (SC) e registra passagens policiais por receptação, lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo, entre outros delitos.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Efetivo do 7º BPM)
Combate Drogas Há 4 horas

Brigada Militar localiza pés de maconha durante ação em Redentora

Plantas foram recolhidas em operação de rotina realizada pela corporação

 (Foto: Geração IA)
Ação Policial Há 4 horas

Homem é detido com objetos furtados durante operação em Três Passos

Suspeito foi encaminhado à Delegacia e, posteriormente, ao Presídio Estadual do município.

 (Foto: Reprodução / GZH)
Trânsito Há 4 horas

Dois homens morrem em acidente na BR-386, em Frederico Westphalen

Colisão aconteceu após tentativa de ultrapassagem. Trânsito ficou em meia pista, e polícia orientou atenção no trecho.

 (Foto: Bombeiro Voluntários)
Trânsito Há 5 horas

Colisão entre carro e motocicleta mobiliza equipes de resgate em Tenente Portela

Bombeiros Voluntários e SAMU atenderam ocorrência na Avenida Itapiranga na noite desta quinta-feira

 Foto de Rádio Sarandi / Reprodução
Homicídio Há 21 horas

Homem é executado a tiros dentro de empresa no Distrito Industrial de Sarandi

A vítima utilizava tornozeleira eletrônica. A motivação e a dinâmica exata do crime ainda serão apuradas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 19 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 49 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 49 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,35%
Euro
R$ 6,20 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,430,61 +4,86%
Ibovespa
184,245,55 pts -1.88%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias