Jovens são presos em Barra do Guarita por furtarem loja em Itapiranga e deixarem prejuízo de R$ 45 mil

Dois jovens foram presos na manhã desta sexta-feira, dia 13, após um cumprimento de mandado de prisão preventiva devido a um crime de furto ocorrido em Itapiranga, no Oeste catarinense.

Segundo a Polícia Civil, os homens arrombaram uma loja na madrugada do dia 6 de fevereiro, no Centro da cidade, e fugiram levando 30 aparelhos celulares e 11 relógios, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 45 mil.

As prisões foram realizadas no município de Barra do Guarita, após diligências investigativas que possibilitaram a identificação e localização dos suspeitos.

Um dos presos, de 25 anos, é natural de Três de Maio e possui condenação definitiva por tráfico de drogas, sendo que, no ano de 2023, foi flagrado na posse de aproximadamente 400 gramas de cocaína. O segundo preso, de 23 anos, é natural de Xaxim (SC) e registra passagens policiais por receptação, lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo, entre outros delitos.







