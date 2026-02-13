Brigada Militar localiza pés de maconha durante ação em Redentora

Na tarde de quinta-feira, dia 12, integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de duas plantas de cannabis no município de Redentora.

A ocorrência foi registrada durante atividades regulares de patrulhamento ostensivo promovidas pela Brigada Militar na região. Os policiais identificaram os pés da substância entorpecente e efetuaram a retirada do material.

Após a apreensão, foram adotados os procedimentos previstos na legislação para o devido encaminhamento do caso.

