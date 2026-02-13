Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar localiza pés de maconha durante ação em Redentora

Plantas foram recolhidas em operação de rotina realizada pela corporação

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social do 7º BPM
13/02/2026 às 09h08
Brigada Militar localiza pés de maconha durante ação em Redentora
(Foto: Efetivo do 7º BPM)

Na tarde de quinta-feira, dia 12, integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de duas plantas de cannabis no município de Redentora.

A ocorrência foi registrada durante atividades regulares de patrulhamento ostensivo promovidas pela Brigada Militar na região. Os policiais identificaram os pés da substância entorpecente e efetuaram a retirada do material.

Após a apreensão, foram adotados os procedimentos previstos na legislação para o devido encaminhamento do caso.

 

 

