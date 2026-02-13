Homem é detido com objetos furtados durante operação em Três Passos

Na tarde de quinta-feira, 12 de fevereiro, uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de um indivíduo por crime de receptação no município de Três Passos.

A ocorrência foi registrada durante atividades da Operação Cerco Fechado, conduzidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar. Durante as abordagens, os agentes localizaram com o suspeito diversos itens que haviam sido subtraídos de um automóvel.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

