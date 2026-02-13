Dois homens morrem em acidente na BR-386, em Frederico Westphalen

Dois homens morreram em um acidente no quilômetro 26 da BR-386, próximo a linha São João do Porto, em Frederico Westphalen, no extremo norte do RS. A ocorrência foi registrada por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (13).

A colisão frontal envolveu um veículo modelo Corolla com placas de Pinhalzinho (SC) e um caminhão Mercedes Benz emplacado em Palmitinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia no sentido Frederico Westphalen-Iraí quando teria tentado uma ultrapassagem e, no momento da manobra, bateu de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário.

Os dois homens ocupantes do Corolla morreram no local. A identidade deles não foi divulgada. O motorista do caminhão estava sozinho e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves.

O trânsito ficou em meia pista e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou para que os motoristas tivessem cautela ao passar pelo local devido a periculosidade do trecho.

(Foto: Reprodução / GZH)

