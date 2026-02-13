Colisão entre carro e motocicleta mobiliza equipes de resgate em Tenente Portela

Na noite desta quinta-feira (12), por volta das 21h, os Bombeiros Voluntários foram acionados para atender um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta na Avenida Itapiranga, em Tenente Portela.

Ao chegarem ao local, as equipes prestaram atendimento à condutora da motocicleta, realizando os primeiros socorros ainda na via. Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica.

Além do atendimento à motociclista, os Bombeiros Voluntários efetuaram a sinalização da avenida e auxiliaram no controle do tráfego, garantindo a segurança até que a situação fosse normalizada. Uma equipe do SAMU também esteve presente na ocorrência, prestando apoio no atendimento.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.