Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

o suspeito foi localizado, abordado, identificado e com ele após revista pessoal localizado entorpecentes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com. Soc. 29º BPM
12/02/2026 às 11h42
(Foto: Força Tática/29º BPM)
No início da madrugada de hoje (12/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Centro, em Ijuí.
Durante o policiamento ostensivo, os policiais militares receberam informações pontuais após denúncias, que um indivíduo estaria utilizando um bar na área central para a prática de tele-entrega e tráfico de drogas. Em averiguação, o suspeito foi localizado, abordado, identificado e com ele após revista pessoal localizado uma porção de maconha, 12 porções de cocaína, dois celulares, considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Foram apreendidos ainda no local um aparelho DVR e três câmeras de videomonitoramento.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, conduzido à UPA para exames de rotina, posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante.




DENGUE
