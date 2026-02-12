Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

No início da madrugada de hoje (12/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Centro, em Ijuí.

Durante o policiamento ostensivo, os policiais militares receberam informações pontuais após denúncias, que um indivíduo estaria utilizando um bar na área central para a prática de tele-entrega e tráfico de drogas. Em averiguação, o suspeito foi localizado, abordado, identificado e com ele após revista pessoal localizado uma porção de maconha, 12 porções de cocaína, dois celulares, considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Foram apreendidos ainda no local um aparelho DVR e três câmeras de videomonitoramento.