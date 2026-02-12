Colisão entre caminhonete e cavalo mecânico deixa motorista ferido na RS-342, em Três de Maio

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 9h50min desta quinta-feira (12) na RS-342, em Três de Maio, na divisa com o município de Independência. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Três de Maio, e o cavalo mecânico de uma carreta emplacado em Horizontina.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da caminhonete, único ocupante do veículo, teria reduzido a velocidade para ingressar em uma empresa às margens da rodovia, quando o cavalo mecânico acabou colidindo na traseira da Hilux.

Com o impacto, a caminhonete saiu da pista, desceu o barranco às margens da rodovia e ficou tombada no lado direito da via. Já o caminhão saiu para o lado esquerdo, invadindo um potreiro.

O motorista da Hilux, um homem de 55 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. O motorista do cavalo mecânico não ficou ferido.

A Brigada Militar foi acionada e, no local, comunicou o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Pelotão de Santa Rosa, para atendimento da ocorrência.