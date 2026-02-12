Menino perde a vida após ser atingido por veículo na BR-468, em Palmeira das Missões

Um adolescente de 12 anos faleceu depois de ser atropelado na noite de quarta-feira (11), por volta das 22h, no km 0,5 da BR-468, em Palmeira das Missões.
De acordo com as informações repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, o automóvel responsável pelo atropelamento ainda não foi localizado. A Polícia Civil ficará encarregada de apurar as causas e esclarecer como o fato aconteceu.
Enquanto eram realizados os trabalhos de resgate e a perícia técnica, o trânsito no trecho operou no sistema de siga e pare, garantindo a segurança dos profissionais envolvidos.
Após a conclusão dos procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A rodovia teve o tráfego restabelecido ainda durante a noite, voltando à normalidade.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp