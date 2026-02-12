Capotamento é registrado na ERS-324 em Ronda Alta

O trânsito no local ficou lento por cerca de 15 minutos, mas após a remoção do veículo, voltou a fluir normalmente. Os Bombeiros Voluntários de Ronda Alta também estiveram no local, realizando a limpeza e lavagem da pista, que apresentava óleo e destroços do veículo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp











