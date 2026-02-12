Capotamento é registrado na ERS-324 em Ronda Alta

Na noite desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, um acidente de trânsito foi registrado na ERS-324 em Ronda Alta. Um veículo Ford Fiesta, de cor prata, com placas de Trindade do Sul, que seguia no sentido Ronda Alta–Três Palmeiras, capotou sobre a pista por motivos ainda desconhecidos.
O acidente ocorreu por volta das 21h40min, em frente ao Restaurante do Signor, nas proximidades do Bar do Leleko. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ronda Alta foi acionado e prestou atendimento aos dois ocupantes do veículo. Um deles foi encaminhado ao Hospital de Ronda Alta com ferimentos leves, enquanto o outro permaneceu no local sem ferimentos.
O trânsito no local ficou lento por cerca de 15 minutos, mas após a remoção do veículo, voltou a fluir normalmente. Os Bombeiros Voluntários de Ronda Alta também estiveram no local, realizando a limpeza e lavagem da pista, que apresentava óleo e destroços do veículo.
