Princípio de incêndio em caminhão foi registrado em Ijuí

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Progresso
12/02/2026 às 07h37
Princípio de incêndio em caminhão foi registrado em Ijuí
(Foto: Caçadores de Notícias)

Um caminhão que se deslocava pela rua 13 de Maio, no bairro Colonial, acabou parando em via pública em virtude de um princípio de incêndio no motor.

Os Bombeiros chegaram rapidamente no local e impediram que o fogo se espalhasse, não provocando danos de maior monta no caminhão truck.

 

Ninguém se feriu durante o sinistro.

O fato aconteceu ao final da tarde de terça-feira, 10.




