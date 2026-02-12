Redentora: Polícia Civil apreende armas durante investigações de casos distintos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Redentora, apreendeu na tarde desta quarta-feira (11) duas armas de fogo em ações distintas realizadas no interior do município.

De acordo com as informações, uma espingarda foi apreendida no âmbito de uma investigação relacionada a crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Já uma garrucha foi localizada em meio a um conflito decorrente da disputa de cacicado na Terra Indígena do Guarita.

Ambos os casos estão sendo apurados em Inquéritos Policiais conduzidos pela Delegacia de Redentora, que segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias dos fatos e responsabilizar os envolvidos.















■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









