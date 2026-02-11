Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça mantém multa de R$ 95,8 milhões contra a Enel

Multa foi aplicada por falhas no fornecimento de energia em 2021

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 19h28
Justiça mantém multa de R$ 95,8 milhões contra a Enel
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Justiça Federal em Brasília decidiu manter a multa de R$ 95,8 milhões aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contra a Enel, concessionária de energia elétrica que opera em São Paulo. A multa foi aplicada por falhas no fornecimento de energia em 2021.

A decisão foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU), que representou a Aneel na Justiça e defendeu a manutenção da penalidade aplicada pela agência reguladora.

Após receber a sanção, a Enel recorreu ao Judiciário e alegou que a punição foi desproporcional e não observou o devido processo legal . Além disso, a concessionária afirmou que as falhas foram causadas por eventos climáticos.

Ao analisar o caso, o juiz Renato Coelho Borelli entendeu que não houve irregularidade no processo de aplicação da multa. O despacho foi assinado na terça-feira (3) e divulgado hoje pela AGU.

“As decisões colegiadas foram motivadas por critérios objetivos de fiscalização do serviço de distribuição de energia elétrica, pautados na legislação aplicável e nos indicadores regulatórios, sem qualquer influência externa ou propósito alheio à função sancionadora da agência”, afirmou o magistrado.

Ao comentar a decisão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o órgão vai continuar atuando na defesa dos consumidores.

“A qualidade do serviço público não é negociável. A AGU seguirá firme na defesa dos consumidores e na exigência de cumprimento dos padrões regulatórios”, afirmou.

Os recorrentes apagões em São Paulo são analisados por um grupo de trabalho da AGU. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o órgão avalie as providências adotadas pela Enel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos

Entidades pediram à Corte que suspensão seja revertida
Justiça Há 4 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master

Agentes encontraram citação ao ministro em celular de Vorcaro

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master

Presidente da CAE defende convocação de Daniel Vorcaro
Justiça Há 9 horas

STF: campanhas de mobilização são amparadas por liberdade de expressão

Corte decide que sociedade pode fazer ações contra eventos
Justiça Há 10 horas

TJSP vai ao STF para anular decisão que suspende penduricalhos ilegais

Julgamento da decisão do ministro Flávio Dino será dia 25 próximo

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 3 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 3 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 6 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,404,75 -1,11%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias