PRF prende mulher com veículo roubado em Seberi

O veículo original havia sido roubado no estado do Paraná ainda no ano de 2020, e circulava com a identificação de outro carro de características idênticas para tentar burlar a fiscalização.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/PRF
11/02/2026 às 16h15
PRF prende mulher com veículo roubado em Seberi
Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de uma mulher e a recuperação de um veículo Hyundai HB20 na manhã desta quarta-feira, 11, em Seberi. A abordagem ocorreu na rodovia BR-386 durante uma operação de rotina voltada ao combate a crimes transfronteiriços e circulação de veículos irregulares na região Norte do estado.

O automóvel fiscalizado portava placas de União da Vitória (PR), mas, após uma inspeção detalhada nos sistemas e nos elementos de identificação do chassi, os agentes constataram que se tratava de um clone.

O veículo original havia sido roubado no estado do Paraná ainda no ano de 2020, e circulava com a identificação de outro carro de características idênticas para tentar burlar a fiscalização.

A condutora do veículo, uma mulher de 54 anos e natural de Seberi, não possuía antecedentes criminais até o momento da abordagem.

Diante da constatação da irregularidade, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com o automóvel recuperado, à delegacia de polícia judiciária local para a lavratura do flagrante e os trâmites legais cabíveis.

O veículo passará por perícia técnica antes de ser restituído ao proprietário original ou à seguradora responsável. 

DENGUE
