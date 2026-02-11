PRF captura motorista com ordem de prisão na BR-285

Durante fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (11), agentes da Polícia Rodoviária Federal detiveram um homem que possuía mandado de prisão em aberto por infringir determinações previstas na Lei Maria da Penha.

A abordagem ocorreu na BR-285, quando os policiais pararam um caminhão emplacado em Boa Vista do Buricá, no Rio Grande do Sul. Ao verificarem os dados nos sistemas oficiais, foi identificado que o condutor estava sendo procurado pela Justiça por não cumprir medidas protetivas impostas anteriormente.

Segundo registros feitos pela ex-companheira, o suspeito vinha realizando perseguições frequentes e invadindo a residência da vítima após o fim do relacionamento.

O homem, de 42 anos, residente em Santa Rosa, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária em Ijuí para os procedimentos legais.

