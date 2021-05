Cinemateca Paulo Amorim retoma a programação na quinta-feira (27)

A Cinemateca Paulo Amorim, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), reabre ao público na próxima quinta-feira (27/5), depois de 14 meses de sessões suspensas. Neste período, além de respeitar os decretos do governo do Estado para o controle da pandemia do novo coronavírus, as três salas de cinema receberam obras de adequação ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI).

“Alvorada”, de Anna Muylaert e Lô Politi - Foto: Cesar Charlone/Divulgação

A retomada das exibições será feita de acordo com os protocolos de higiene exigidos pelo poder público, observando orientações como o distanciamento entre os frequentadores para compra dos ingressos, poltronas separadas dentro da sala de cinema, limite de ocupação de 40% dos espectadores e disponibilidade de totens com álcool gel nos saguões e banheiros.

Devido às restrições sanitárias, os horários das sessões também serão reduzidos. “Nestas primeiras semanas, vamos receber nosso público apenas nas salas Paulo Amorim e Eduardo Hirtz, com dois horários de filmes em cada uma”, explica Mônica Kanitz, diretora de programação dos cinemas localizados no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana.

“Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou”, de Bárbara Paz - Foto: Bárbara Paz/Divulgação

A reabertura reunirá quatro produções brasileiras, incluindo o lançamento do longa gaúchoRaia 4, de Emiliano Cunha, e também a estreia do documentárioAlvorada, de Anna Muylaert e Lô Politi.

A programação também dá uma nova chance para o filmeBabenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou, de Bárbara Paz, pouco visto nos cinemas, e traz ainda o documentárioLegado italiano, da diretora Marcia Monteiro, que só foi exibido até agora em plataformas de streaming.

Os horários e mais informações sobre a programação estão nas redes sociais da Cinemateca Paulo Amorim (FacebookeInstagram).