Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Depoimentos reforçam suspeita de abuso de autoridade em morte no noroeste do RS

Familiares de Celso Siebert afirmam que vítima não estava armada e relatam ao menos três disparos efetuados por policial militar.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
11/02/2026 às 09h20
Depoimentos reforçam suspeita de abuso de autoridade em morte no noroeste do RS
(Foto: Reprodução RBS TV / Divulgação)

Em diligência realizada em Porto Lucena, noroeste do RS, nesta terça-feira (10), a Polícia Civil avançou na coleta de depoimentos sobre a morte de Celso Siebert, de 56 anos. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Vittorio Barbato, as oitivas realizadas com familiares da vítima reforçam a tese de abuso de autoridade. 

Conforme o delegado, a família afirma que houve uma briga anterior entre o suspeito, o policial militar Richard da Veiga, e a vítima por questões de trânsito:

— Os familiares adiantaram que houve no mínimo três disparos e que ele (Richard) aparentava estar alterado, possivelmente alcoolizado.

Os depoimentos ainda apontaram que Celso não estava armado, embora existam indícios de que possa ter resistido à abordagem policial.

Barbato aponta que os dois policiais militares que estavam de serviço foram convocados, mas apresentaram laudos médicos, se ausentando da fase investigativa. 

O mesmo aconteceu com o suspeito dos disparos. Richard tinha um compromisso com o testemunho em um processo judicial e audiência de custódia às 18h, mesmo horário dos depoimentos. 

O delegado reiterou que pretende ouvir esses policiais e o próprio investigado nos próximos dias para concluir o inquérito.

O Ministério Público de Porto Xavier solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedido que foi acatado pela Justiça Estadual. No momento, o policial permanece detido e à disposição do Judiciário, enquanto a Polícia Civil segue com as diligências para esclarecer a conduta dos envolvidos e a dinâmica exata do crime.

 

Relembre o caso

O caso aconteceu em uma casa na zona rural do município de Porto Lucena na madrugada de domingo (8). O brigadiano foi preso em flagrante por suspeita de matar Celso a tiros.

Conforme informações obtidas previamente pelo delegado João Vittorio Barbato, o policial militar estava de plantão no último final de semana e havia saído do posto de trabalho para jantar. 

Dois outros policiais, um homem e uma mulher, que também cumpriam serviço na noite de sábado (7) relataram, em depoimento à Polícia Civil de Santa Rosa, que estranharam a demora dele em retornar ao posto de trabalho.

A Brigada Militar informou que Veiga ligou aos colegas para solicitar apoio. Um dos policiais que estava de plantão foi até o endereço com seu veículo particular e encontrou a viatura próxima de uma residência na zona rural do município. A cerca de cem metros, ao chão, estava o colega caído desacordado. 

 

Leia a nota da Brigada Militar na íntegra

"A Brigada Militar informa que, na madrugada deste domingo (08/02), no município de Porto Lucena, ocorreu um fato com morte envolvendo um policial militar de serviço do 4º Batalhão de Polícia Militar.

Houve uma interação entre um policial militar e um homem nas imediações de uma residência, que resultou no óbito do indivíduo no interior do imóvel.

De imediato, foram adotadas todas as providências de polícia judiciária militar, incluindo:

Comunicação formal do fato à Corregedoria-Geral da Brigada Militar;

Atuação do Plantão de Polícia Judiciária Militar, com instauração dos procedimentos cabíveis;

Preservação do local e coleta inicial de informações;

Identificação e oitiva de testemunhas;

Acompanhamento pelos Oficiais de serviço;

Não se sabe ainda sobre as circunstâncias e dinâmicas dos fatos e eventuais responsabilidades estão sendo rigorosamente apuradas, observando-se o devido processo legal, a transparência institucional e o respeito às garantias legais de todos os envolvidos.

Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, à medida que as apurações avancem.

Santa Rosa, RS, 09 de fevereiro de 2026.

RAFAEL LUFT – Cel PM

Comandante Regional CRPM/FN".

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ EBC
Justiça Há 44 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa

Julgamento deve ser retomado nesta quinta-feira

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Cármen Lúcia apresenta regras para atuação de juízes nas eleições

Uma das orientações é não participar de eventos com candidatos

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 20 horas

STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente

MPM pediu expulsão do Exército por condenação na tentativa de golpe

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 20 horas

Fachin diz que CNJ vai priorizar combate à violência contra a mulher

Ministro presidiu hoje a primeira sessão do colegiado após o recesso
Justiça Há 1 dia

STJ afasta cautelarmente ministro acusado de importunação sexual

Ministro está impedido de utilizar prerrogativas inerentes à função

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Alexandre Lindenmeyer é eleito para presidir Comissão de Fiscalização Financeira
Câmara Há 6 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouvirá o ministro do Trabalho
Tecnologia Há 27 minutos

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento
Tecnologia Há 41 minutos

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos
Justiça Há 42 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,30%
Euro
R$ 6,16 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,396,37 -2,74%
Ibovespa
190,262,34 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias