Suspeito de homicídio em Ametista do Sul é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Ametista do Sul informa que o suspeito do homicídio que vitimou Adriano Alves Poncio, ocorrido na noite da última sexta-feira, em Ametista do Sul, foi identificado.

O indivíduo de 44 anos de idade se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia na segunda-feira (09/02), acompanhado de advogado, ocasião em que prestou depoimento acerca dos fatos.

Diligências seguem em andamento.

Foram solicitadas perícias técnicas, que ainda serão realizadas e que irão auxiliar no esclarecimento da dinâmica do crime. Outras oitivas também estão sendo efetuadas, com o objetivo de elucidar completamente as circunstâncias do fato.

A Polícia Civil prossegue com a investigação, mantendo o compromisso com a completa apuração dos fatos.

