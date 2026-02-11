Caminhão emplacado em Tenente Portela tomba na ERS 569 em Barra Funda

Um acidente do tipo saída de pista seguido de tombamento foi registrado na ERS-569 em Barra Funda, na tarde desta terça-feira, 10 de fevereiro.



O motorista do caminhão do tipo câmara fria, placas de Tenente Portela, que transportava lacticínios, trafegava no sentido Barra Funda/Sarandi, relatou que ao avistar um carro parado sobre a rodovia – devido à queda de uma árvore – precisou desviar, evitando uma colisão. Neste momento, invadiu a pista contrária, e tombou à margem da rodovia.



O condutor não se feriu. O trânsito precisou ser bloqueado até a remoção do caminhão por meio de guincho.



A PRE atendeu a ocorrência, orientando o fluxo que seguiu em meia pista até o momento desta matéria.













