Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Caminhão emplacado em Tenente Portela tomba na ERS 569 em Barra Funda

O condutor não se feriu. O trânsito precisou ser bloqueado até a remoção do caminhão por meio de guincho.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Sarandi
11/02/2026 às 07h35
Caminhão emplacado em Tenente Portela tomba na ERS 569 em Barra Funda
(Foto: Rádio Sarandi)

Um acidente do tipo saída de pista seguido de tombamento foi registrado na ERS-569 em Barra Funda, na tarde desta terça-feira, 10 de fevereiro.

O motorista do caminhão do tipo câmara fria, placas de Tenente Portela, que transportava lacticínios, trafegava no sentido Barra Funda/Sarandi, relatou que ao avistar um carro parado sobre a rodovia – devido à queda de uma árvore – precisou desviar, evitando uma colisão. Neste momento, invadiu a pista contrária, e tombou à margem da rodovia.

O condutor não se feriu. O trânsito precisou ser bloqueado até a remoção do caminhão por meio de guincho.

A PRE atendeu a ocorrência, orientando o fluxo que seguiu em meia pista até o momento desta matéria.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: PRF)
DENGUE
