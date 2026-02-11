Saída de pista é registrada entre Vista Gaúcha e Tenente Portela

Na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 06:45h, uma saída de pista foi registrada na rodovia que liga os municípios de Vista Gaúcha e Tenente Portela, no Noroeste do Rio Grande do Sul.
De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um automóvel Ford Fiesta, com placas no padrão Mercosul, perdeu o controle da direção após passar pela comunidade de São Sebastião. O veículo acabou saindo da pista e parando às margens da rodovia.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em danos materiais de pequena monta no automóvel.
A Brigada Militar foi acionada e está no local para orientar o trânsito e garantir a segurança até a remoção do veículo.
