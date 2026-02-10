PRF define restrições de tráfego para veículos de grande porte durante o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a restrição de tráfego durante o período de Carnaval para veículos que excedam os limites estabelecidos.

A restrição ocorrerá nos dias e horários:

13 de fevereiro - Sexta, das 16hs às 22hs.

14 de fevereiro - Sábado, das 6hs às 12hs.

17 de fevereiro- Terça-feira, das 16hs às 22hs.

18 de fevereiro - Quarta-feira, das 6hs às 12hs.

De acordo com a divulgação, a restrição se aplica a veículos com as seguintes dimensões e peso:

2,60 metros de largura

4,40 metros de altura

19,80 metros de comprimento

58,50 toneladas de PBTC

A medida integra ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o Governo Federal, com foco na organização do tráfego durante o período carnavalesco.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp