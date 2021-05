Contarato lembra Dia Nacional da Adoção e defende adoção tardia de crianças e adolescentes

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) destacou nesta terça-feira (25), a passagem do Dia Nacional da Adoção, comemorado nesta data, e anunciou a apresentação de projeto de resolução de sua autoria que estimula a adoção tardia de crianças e adolescentes. O PRS 35/2021, a ser votado em Plenário, institui no Senado o prêmio Adoção Tardia – Gesto Redobrado de Cidadania como forma de agraciar anualmente, não monetariamente, pessoas ou instituições que desenvolvam no Brasil ações, atividades e iniciativas destinadas a estimular a adoção tardia de crianças e adolescentes.

— A adoção é ato de amor ou aceitação de criança ou adolescente transformando em seu filho ou sua filha. Os laços do coração são muito mais fortes que os laços de sangue. Adotar é amar quem não nasceu de nós, mas nasceu para nós — afirmou o senador, pai de duas crianças adotadas.

Ele destacou que a adoção tardia é uma das múltiplas faces de um sério problema, pertinente ao ingresso de uma criança ou adolescente em uma família substituta no Brasil. O senador citou dados do Cadastro Nacional de Adoção, segundo o qual, em 2009, havia 45.991 pessoas interessadas em adotar e 9.524 crianças e adolescentes aptos para adoção. No entanto, cerca de 47 mil crianças e adolescentes estavam em situação indefinida e inseridos em programas de acolhimento institucional, visto que muitos adotantes manifestam preferencias ligadas à cor da pele, etnia, estado de saúde e sexo biológico.

Contarato também prestou homenagens e agradeceu pela vida de seus dois filhos adotivos, “Gabriel, que nasceu na minha vida quando tinha dois anos e oito meses e agora vai fazer sete anos, e a minha filha Mariana, que Deus me deu também e agora completou dois aninhos”.

— São os meus pequenos, eles são a razão da minha vida, e esse amor que a gente tem é um amor incondicional. Adotar é um ato tão sublime que eu costumo dizer que, antes, eu pensava que era feliz. E depois, quando os meus filhos nasceram na minha vida, na vida do meu esposo, e falo isso com orgulho, eu descobri o que é felicidade. Que todas as pessoas que sonham em ter um filho se habilitem ao processo de adoção. É um amor incondicional, é uma troca reciproca — afirmou Contarato.

Em resposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saudou a iniciativa de Contarato e as crianças adotadas pelo senador. Pacheco explicou que o requerimento para instituição do prêmio será votado brevemente em Plenário, tão logo sejam superadas algumas dificuldades administrativas que ora afetam o andamento dos trabalhos.

Dia Nacional da Indústria

Pacheco também registrou que no dia 25 de maio também é comemorado o Dia Nacional da Indústria. Ele destacou a importância dos industriais para a constituição do Produto Interno Bruto (PIB), geração de riquezas, ativos, empregos e trabalho no Brasil.

Pacheco também os trabalhadores da indústria e destacou o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade; o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf; e o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

A atividade industrial também foi destacada pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS), que saudou o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry.

— A indústria é o carro-chefe da economia (...) pela transformação de matérias primas. Aqui no Sul não houve desabastecimento no mercado porque as indústrias estão funcionando, através de providências protetoras dos trabalhadores, temos a quase normalidade completa nas fábricas do Rio Grande do Sul. O setor da vida nacional está indo muito bem, apesar da funesta pandemia que abala e causa tantas perdas humanas e materiais. Nossas indústrias, como um todo no Brasil, estão indo muito bem apesar das adversidades — concluiu.