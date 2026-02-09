Policial em serviço é preso por suspeita de matar homem a tiros em Porto Lucena

Um policial militar foi preso em flagrante por suspeita de matar homem a tiros na madrugada de domingo (8), no interior de Porto Lucena, município de 4,4 mil habitantes no extremo noroeste do Estado.

O caso é investigado tanto pela Polícia Civil, que instaurou inquérito sobre o ocorrido, quanto pela Brigada Militar, que levou o caso à Corregedoria-Geral e Justiça Militar. Ele foi encaminhado à sede do Batalhão da Brigada Militar de Santa Rosa.

“Houve uma interação entre um policial militar e um homem nas imediações de uma residência, que resultou no óbito do indivíduo no interior do imóvel”, diz nota da Brigada Militar encaminhada à imprensa (leia a íntegra abaixo).

A vítima foi identificada como Celso Siebert, 56 anos. O corpo foi encontrado na cozinha de sua casa, com pelo menos duas marcas de tiros. O policial preso é Richard da Veiga.

Segundo a Polícia Civil, o caso será tratado como morte decorrente de intervenção policial. Perícias foram realizadas e testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias para esclarecer o caso.