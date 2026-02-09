Brigada Militar apreende mais de 1,8 quilo de drogas em menos de 24 horas

A Brigada Militar retirou de circulação mais de 1,8 quilo de entorpecentes em um período inferior a 24 horas, após operações de combate ao tráfico de drogas realizadas nos municípios de Taquaruçu do Sul e Seberi.

As apreensões aconteceram em três ocorrências diferentes, sendo duas registradas em Seberi e uma em Taquaruçu do Sul.

As ações são resultado de prisões por tráfico efetuadas anteriormente e tiveram reforço na manhã deste sábado, 7 de fevereiro. Na ocasião, policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) localizaram mais 560 gramas de maconha, novamente no município de Seberi.

No total, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, evidenciando a atuação rápida e eficiente da Brigada Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









