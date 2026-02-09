Homicídio em via movimentada marca o segundo assassinato do ano em Tupanciretã

A Polícia Civil será responsável por elucidar o segundo homicídio do ano registrado em Tupanciretã. O crime ocorreu no início da noite deste domingo, dia 8 de fevereiro, na Rua Sete de Setembro, em um ponto de grande movimentação, nas proximidades de um posto de combustíveis.
Conforme apuração do Jornal Manchete Digital (JMD), o fato teve início em um posto de combustíveis localizado na esquina da Avenida Coronel Luiz Azevedo. A vítima chegou ao local como carona em um veículo, enquanto o suspeito estacionou logo em seguida. Houve uma discussão entre ambos, momento em foi efetuado o primeiro disparo, que, inclusive, atingiu a vítima.
Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr, mas o autor teria realizado um novo disparo, que acabou atingindo um veículo estacionado. O homem de 42 anos, identificado como Jean Carvalho, caiu na via pública e foi alcançado novamente, sendo atingido por pelo menos um disparo na cabeça, vindo a óbito no local.
A Polícia Civil realizou diligências ainda durante a noite, porém ninguém foi preso até o momento. O suspeito foi identificado e segue sendo procurado. O corpo de Jean Carvalho foi removido pela Funerária Rhema e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A perícia no local acabou sendo dispensada, embora houvesse essa expectativa inicialmente.
Ainda conforme informações, após o crime o suspeito teria retornado ao veículo e afirmado que a vítima seria responsável pela morte de seu filho, em um fato ainda não esclarecido, ocorrido em setembro de 2025, na Avenida Padre Roque Gonzalez. O caso segue sob investigação.
Durante os procedimentos, foi localizado um canivete no bolso da vítima.
