Desavença entre vizinhos termina em homicídio em Pejuçara

Uma briga entre vizinhos no bairro Renascer, município de Pejuçara, na noite de sábado resultou na morte de um homem.

Segundo informações repassadas pela BM, durante o desentendimento um dos envolvidos efetuou três disparos de arma de fogo contra o vizinho.

A vítima, um homem com cerca de 50 anos, chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo (08).

O autor, um jovem de aproximadamente 20 anos, foi localizado e encaminhado para registro da ocorrência. Conforme entendimento do delegado responsável, não houve prisão em flagrante, sendo realizado apenas o registro policial.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime, nem a identidade dos envolvidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio. O 16°Batalhão de Polícia Militar de Cruz Alta atendeu a ocorrência e ajuda a investigar o caso.

