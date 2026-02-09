Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Desavença entre vizinhos termina em homicídio em Pejuçara

Homem de cerca de 50 anos foi baleado durante briga no bairro Renascer e morreu no domingo dia 08.

Por: Marcelino Antunes Fonte: RD Foco / Com informações da BM
09/02/2026 às 09h24 Atualizada em 09/02/2026 às 09h49
(Foto: Gerada por IA)

Uma briga entre vizinhos no bairro Renascer, município de Pejuçara, na noite de sábado resultou na morte de um homem.

Segundo informações repassadas pela BM, durante o desentendimento um dos envolvidos efetuou três disparos de arma de fogo contra o vizinho.

A vítima, um homem com cerca de 50 anos, chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo (08).

O autor, um jovem de aproximadamente 20 anos, foi localizado e encaminhado para registro da ocorrência. Conforme entendimento do delegado responsável, não houve prisão em flagrante, sendo realizado apenas o registro policial.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime, nem a identidade dos envolvidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do homicídio. O 16°Batalhão de Polícia Militar de Cruz Alta atendeu a ocorrência e ajuda a investigar o caso.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
