Capotamento na BR-468 deixa idoso morto em Três Passos

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (7) na BR-468, em Três Passos. Um VW Polo capotou nas imediações da empresa Procel, por volta das 20h, resultando na morte de um homem de 77 anos, identificado como Ari Pedro Rauber.

Conforme as informações apuradas até o momento, as causas do capotamento ainda não foram oficialmente esclarecidas. O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima ao Hospital de Caridade, onde o óbito foi confirmado.

Durante o atendimento, o trânsito ficou lento no trecho, sendo controlado pela Brigada Militar, já que o veículo permaneceu sobre a pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

