Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Capotamento na BR-468 deixa idoso morto em Três Passos

Veículo saiu da pista e capotou nas proximidades da empresa Procel na noite de sábado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
09/02/2026 às 08h54
Capotamento na BR-468 deixa idoso morto em Três Passos
(Foto: Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (7) na BR-468, em Três Passos. Um VW Polo capotou nas imediações da empresa Procel, por volta das 20h, resultando na morte de um homem de 77 anos, identificado como Ari Pedro Rauber.

Conforme as informações apuradas até o momento, as causas do capotamento ainda não foram oficialmente esclarecidas. O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima ao Hospital de Caridade, onde o óbito foi confirmado.

Durante o atendimento, o trânsito ficou lento no trecho, sendo controlado pela Brigada Militar, já que o veículo permaneceu sobre a pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Trânsito Há 11 horas

PRF divulga calendário de restrições de tráfego para veículos de carga em 2026

Medida busca reduzir acidentes em rodovias de pista simples durante feriados e períodos de maior fluxo

 Foto: Reprodução RBS TV / Divulgação
Homicídio Há 11 horas

Policial em serviço é preso por suspeita de matar homem a tiros em Porto Lucena

Inquérito da Polícia Civil e Justiça Militar vão apurar causas e circunstâncias da morte. Vítima tinha ao menos duas marcas de tiros no corpo

 (Foto: Divulgação BM)
Segurança Há 17 horas

Brigada Militar apreende mais de 1,8 quilo de drogas em menos de 24 horas

Ações contra o tráfico ocorreram em Taquaruçu do Sul e Seberi, com três apreensões distintas

 Marca de sangue na via. (Foto: JMD)
Violência Urbana Há 17 horas

Homicídio em via movimentada marca o segundo assassinato do ano em Tupanciretã

Homem de 42 anos foi morto a tiros após discussão nas proximidades de um posto de combustíveis.

 (Foto: Gerada por IA)
Violência Urbana Há 18 horas

Desavença entre vizinhos termina em homicídio em Pejuçara

Homem de cerca de 50 anos foi baleado durante briga no bairro Renascer e morreu no domingo dia 08.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias