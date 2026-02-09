Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar prende dois homens por Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico em Ijuí

Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes e Associação para o Tráfico no bairro Sol Nascente, em Ijuí.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com. Soc. 29º BPM
09/02/2026 às 07h28 Atualizada em 09/02/2026 às 07h33
(Foto: ForçaTática/29º BPM)
No final da tarde de ontem domingo (08/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu dois homeens por tráfico de entorpecentes e Associação para o Tráfico no bairro Sol Nascente, em Ijuí.
Durante o policiamento ostensivo, os policiais militares receberam informações pontuais de que um indivíduo de fora da cidade viria ate um determinado local em um veiculo para entregar drogas, apos breve monitoramento pelo setor de inteligência o veiculo foi visualizado, repassado aos polciais que apos acompanhamento efeturam a abordagem sendo que no veículo estavam dois indivíduos, com eles foram licalizados quatro pedras grandes de crack, três balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, o veiculo removido ao guincho e os suspeitos conduzidos à UPA para exames de rotina, posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante.




