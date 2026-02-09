Acidente com capotamento na BR-468 no trevo de Esquina Boa Vista – Campo Novo

Uma colisão foi registrada na tarde deste domingo (08), na BR-468, trevo de entroncamento com a ERS-210 em Esquina Boa Vista, Campo Novo.
Um dos veículos envolvidos no sinistro capotou sobre a rodovia.
A Brigada Militar orienta o tráfego que é lento no local.
Não há informações sobre as circunstâncias e nem sobre pessoas feridas.
Os condutores devem redobrar a atenção no trecho.
