Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça abre seleção de estágio em Direito em Tenente Portela

Os interessados devem enviar currículo e documento com foto para o endereço eletrônico da Vara Judicial. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Comarca de Tenente Portela
06/02/2026 às 16h38
Justiça abre seleção de estágio em Direito em Tenente Portela
Foto: Diones Roberto Becker

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul abriu inscrições para o Processo Seletivo Público Descentralizado de Estágio na Comarca de Tenente Portela.

A seleção é destinada a estudantes do curso de Direito, com idade mínima de 16 anos.
As inscrições ocorrem de 6 a 12 de fevereiro, exclusivamente por e-mail.

Os interessados devem enviar currículo e documento com foto para o endereço eletrônico da Vara Judicial.
Não há cobrança de taxa de inscrição.

A prova objetiva será aplicada no dia 13 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no Foro da Comarca.

O processo seletivo contará com prova classificatória e entrevista com análise curricular, de caráter eliminatório. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, em regime presencial.

A bolsa-auxílio é de R$ 10,26 por hora trabalhada. Além disso, o estagiário recebe vale-alimentação e vale-transporte, somando R$ 51,93 por dia.

O contrato inicial é semestral, podendo ser renovado. O estágio não gera vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras. Mais informações estão disponíveis no edital publicado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 dias

Justiça manda soltar turista argentina acusada de injúria racial

Ela havia sido presa pela manhã por decisão judicial

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

Congresso tem 2 anos para autorizar indígenas explorar mineração legal

Determinação é do ministro Flávio Dino, do STF

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/ARQUIVO
Justiça Há 2 dias

Por unanimidade, STF enquadra caixa 2 como improbidade administrativa

Caixa dois também é considerado crime eleitoral

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 2 dias

STF: caixa dois pode ser punido como improbidade administrativa

Questão está sendo definida em julgamento virtual

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

Foragido nos EUA, Ramagem é ouvido pelo STF por videoconferência

Ela negou uso ilegal da Abin para monitorar adversários de Bolsonaro

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias