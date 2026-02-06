Justiça abre seleção de estágio em Direito em Tenente Portela

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul abriu inscrições para o Processo Seletivo Público Descentralizado de Estágio na Comarca de Tenente Portela.

A seleção é destinada a estudantes do curso de Direito, com idade mínima de 16 anos.

As inscrições ocorrem de 6 a 12 de fevereiro, exclusivamente por e-mail.

Os interessados devem enviar currículo e documento com foto para o endereço eletrônico da Vara Judicial.

Não há cobrança de taxa de inscrição.

A prova objetiva será aplicada no dia 13 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no Foro da Comarca.

O processo seletivo contará com prova classificatória e entrevista com análise curricular, de caráter eliminatório. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, em regime presencial.

A bolsa-auxílio é de R$ 10,26 por hora trabalhada. Além disso, o estagiário recebe vale-alimentação e vale-transporte, somando R$ 51,93 por dia.

O contrato inicial é semestral, podendo ser renovado. O estágio não gera vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras. Mais informações estão disponíveis no edital publicado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

